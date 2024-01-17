ТАСС: депутаты предложили упростить получение вида на жительство коренными народами России

Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, относящимися к коренным народам России. Об этом сообщает ТАСС .

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий изменения статьи закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Документ предлагает выдавать иностранцам, относящимся к коренному населению, то есть исторически проживающим на территории России народам, либо имеющим таких родителей, выдавать вид на жительство в упрощенной форме. Список должно утвердить российское правительство.

В пояснительной записке указано, что за границей живут около 20 миллионов человек, для которых русский язык является родным языком, также они относятся к представителям исторических народов. Сейчас таким людям необходимо потратить шесть лет и получить сначала разрешение на проживание и только затем – вид на жительство. Депутаты предлагают упростить этот путь, а также облегчить вовлечение в жизнь страны.

Тульские депутаты предложили уровнять права иностранцев и жителей России. Их законопроект предлагает разрешить иностранным гражданам с судимостью подписывать контракт для участия в спецоперации.