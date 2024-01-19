ТАСС: главу узбекского землячества Баратова взяли под стражу по подозрению в разжигании ненависти

Президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заключен судом под стражу по подозрению в разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС .

Как сообщает агентство, следствие подозревает Баратова в возбуждении ненависти после ряда неоднозначных высказываний, опубликованных им в соцсетях. Публикации, привлекшие внимание правоохранительных органов, содержали оскорбительные высказывания в адрес участников спецоперации.

Следственный комитет рассказал, что во время допроса глава узбекского землячества не признал свою вину. Теперь по уголовному делу в отношении Баратова проведут ряд экспертиз, изучат его компьютер и проанализируют лингвистическую составляющую опубликованного им текста. Следствие продолжает поиск других причастных к преступлению людей.

Также известно, что Баратову уже предъявили обвинение в совершении преступления. Суд заключил его под стражу на время следствия, он пробудет в изоляторе до 17 марта.

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