ТАСС: кандидат в президенты Владимир Путин встретился с волонтерами в своем избирательном штабе

17 января Владимир Путин впервые побывал в своем избирательном штабе в Гостином дворе в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает ТАСС .

На выборы президента в 2024 году Путин идет в качестве самовыдвиженца. Чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, ему необходимо набрать 300 тысяч подписей в свою поддержку, но при этом не больше 7,5 тысячи подписей из одного региона. В избирательном штабе во время визита сопредседатели и волонтеры сообщили Путину, что на сегодняшний день набрано больше 2,5 миллиона подписей. Сейчас волонтеры собирают документы, в скором времени их сдадут в Центризбиркома.

Во время мероприятия в Гостином дворе Владимир Путин поблагодарил всех, кто работает в штабе, волонтеров и сотрудников. Особенно тех, кто занимался сбором подписей на сложных территориях, так как это требует времени и мужества.

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