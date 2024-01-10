ТАСС: министр сельского хозяйства сообщил о снижении цен на яйца

По данным агентства, Титов отметил, что за прошедшие две недели цены на яйца начали снижаться. Яйца первой категории подешевели на 2,5%, а ценник на продукт второй категории снизился на 4,2%. Глава ведомства подчеркнул, что министерство контролирует ситуацию с ценообразованием на значимые для общества категории продуктов. Он рассказал, что пока снижение цен наблюдается у производителей, но в ближайшее время должны уменьшиться ценники и на прилавках магазинов.

Гендиректор Росптицесоюза при этом заявила, что импортная продукция не сможет повлиять на цены. По ее словам закупочные цены из соседних стран те же, что и на предприятиях в России.