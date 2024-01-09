ТАСС: стало известно о новых повреждениях в Орле после падения беспилотников

Стало известно о новых разрушениях на земле после падения двух беспилотников в Орле на объект инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказал мэр города Юрий Парахин, падение одного из беспилотников привело к повреждению жилого дома. Возникшая в результате взрыва дрона ударная волна выбила стекла в многоэтажном доме. По его словам, решением проблемы занимаются городские власти и силовики.

Также известно, что администрация города создала специальную комиссию, ее члены занимаются устранением последствий атаки беспилотников. Жильцам поврежденного дома предложили временно переехать в предоставленное властями жилье, пока специалист восстанавливают дом.

Падение двух украинских дронов на объекты топливно-энергетического комплекса произошло днем 9 января. В результате произошло масштабное возгорание, распространение пожара удалось быстро остановить.