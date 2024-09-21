Подразделения Вооруженных сил Украины под натиском российских войск решили ретироваться и покинули свои позиции в районе села Андреевка на артемовском направлении, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, отойдя, ВСУ пытаются сейчас закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь.