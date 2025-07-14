Татьяна Миткова опровергла слухи о своей госпитализации

В телеграм-канале НТВ опубликовали опровержение информации об экстренной госпитализации телеведущей Татьяны Митковой.

До этого в новостях распространились сведения о внезапной госпитализации известной телеведущей.

Телеканал цитирует слова Митковой, в которых она отрицает сообщения прессы и заявляет, что в данный момент присутствует «на рабочей встрече».

Ранее сообщалось, что Константин Мирошник, художник и друг телеведущего Николая Дроздова, опроверг сообщения о госпитализации последнего.