Татуировки стали помехой для трудоустройства: 11% рекрутеров отказали кандидатам из-за рисунков на теле

Согласно свежему исследованию популярного сервиса по поиску работы, 11% рекрутеров признались, что отклоняли кандидатов исключительно по этой причине. Год назад таких было всего 4%. Под ударом оказались специалисты, чья работа связана с активным общением с клиентами: хостес, администраторы, фармацевты, продавцы-консультанты, банковские служащие и руководители среднего звена.

Корреспонденты REGIONS опросили жителей Подольска и выяснили, что некоторые уже столкнулись с такой дискриминацией. Марии М. отказали в должности администратора частной клиники после того, как HR-менеджер узнал о татуировке на руке. По словам девушки, собеседование прервали сразу, объяснив, что рисунки на теле для компании — табу. Другой житель, Олег Б., устроился менеджером в банк, но с условием прикрывать крупную татуировку на запястье. Теперь даже в жару он носит рубашку с длинными рукавами.

Проще приходится представителям креативных сфер. Дизайнер Андрей Д. рассказал, что на собеседовании вопросов о тату не возникло — у арт-директора их оказалось еще больше. Он считает, что тело — такой же рабочий инструмент, как планшет.

Рекрутеры объясняют свою позицию требованиями бизнеса. HR-менеджер одного из подольских банковских отделений Анастасия Р. отметила, что проще найти человека без тату, чем объяснять клиентам, что это современно. Предприниматель Игорь П., владелец небольшого магазина, добавил, что его покупатели в основном пенсионеры, которые при виде татуированного продавца просто уйдут к конкурентам.

Юрист из Подольска Олег Серябкин пояснил, что Трудовой кодекс запрещает ограничивать трудовые права по признакам, не связанным с деловыми качествами. Теоретически отказ из-за тату можно оспорить в суде. Однако на практике работодатели редко указывают истинную причину, формулируя отказ завуалированно. Эксперт советует требовать письменный отказ с конкретной формулировкой — тогда с ним можно обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру.

