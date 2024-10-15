Техническая неисправность прервала вылет самолета Тюмень — Сабетта
Фото: [Медиасток.рф]
Самолет компании Utair Тюмень — Сабетта приостановил вылет из-за технической неисправности. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал AVIAINCIDENT.
Как отмечает источник, экипаж судна смог получить разрешение на вылет из аэропорта Тюмени, но уже на взлетно-посадочной полосе (ВПП) выяснилось, что на судне есть техническая неисправность. Об этом доложили диспетчеру, транспорт вернулся в воздушную гавань.
Какая именно неисправность помешала осуществлению рейса не уточняется. Самолет так и не совершил полет до поселения Сабетта.
Напомним, в конце сентября самолет Москва — Тюмень заглох во Внуково во время разворота на ВПП. Рейс выполняла та же компания Utair.
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