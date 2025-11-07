Водитель Анджелины Джоли до сих пор находится в украинском военкомате. Об этом сообщил ТАСС.

Водитель, работавший в кортеже голливудской актрисы Анджелины Джоли, продолжает оставаться в стенах территориального центра комплектования на Украине. Инцидент произошел на въезде в Южноукраинск Николаевской области, где у мужчины при проверке не оказалось необходимых военно-учетных документов.

Как выяснилось, гражданин Украины 1992 года рождения является офицером запаса и не имеет законных оснований для отсрочки от призыва. Несмотря на сообщения родственников о проблемах со спиной, которые якобы ограничивают его годность только до службы в тылу, мужчину задержали и сейчас он проходит обязательную медицинскую комиссию.

После завершения всех формальностей актриса со своей командой продолжила путь, а ее бывший водитель теперь готовится к возможной отправке в войска. Его девушка, не имея возможности связаться с ним, поскольку телефон отключен, выехала в Николаевскую область, чтобы выяснить судьбу парня. По данным источников, даже звонки представителей Джоли в офис Зеленского не помогли немедленно разрешить ситуацию.

Ранее стало известно, что украинцы протестуют против действий ТЦК и силовой мобилизации.