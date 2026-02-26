Telegram останется только на фронте: власти определились с датой ограничения доступа к мессенджеру

Власти России определились с принципиальным решением о блокировке мессенджера Telegram и рассматривают возможность введения ограничений в первых числах апреля. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. Два собеседника, близких к Кремлю, подтвердили изданию, что решение является окончательным.

Среди ключевых причин готовящейся блокировки источники называют участившиеся случаи вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий через мессенджер. При этом, по данным РБК, Telegram продолжит работу в зоне специальной военной операции. «К апрелю Telegram будет работать только на фронте», — уточнил источник, близкий к Кремлю.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявлял, что власти не планируют ограничивать работу мессенджера в зоне СВО. При этом министр выражал надежду, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы. Информацию о возможной блокировке с 1 апреля также распространял Telegram-канал Baza.

На этой неделе в «Российской газете» и «Комсомольской правде» появилась информация о расследовании уголовного дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Речь идет о статье, связанной со содействием террористической деятельности, что может быть дополнительным фактором в пользу ограничения работы мессенджера на территории страны.

Ранее в Госдуме допустили блокировку Telegram из-за связей с террористами.