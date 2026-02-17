Telegram под прицелом РКН: мессенджер начал работать некорректно на фоне заявлений об ограничениях

В российском сегменте мессенджера Telegram зафиксированы аномальные технические сбои. Пользователи массово сообщают о некорректной работе приложения: отправленные сообщения бесследно исчезают, а при запуске мессенджера на главной странице появляется пугающая заставка «Нет чатов». Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо исчезновения данных, возникли проблемы с навигацией. При попытке переключиться на конкретный диалог приложение «зацикливается» на одном адресате, открывая одну и ту же переписку вне зависимости от выбора пользователя. Решить проблему помогает только полная перезагрузка мессенджера, однако через некоторое время баги возвращаются.

Ситуация разворачивается на фоне жестких заявлений Роскомнадзора. На прошлой неделе ведомство подтвердило курс на введение «последовательных ограничений» в отношении Telegram. Причиной названо систематическое игнорирование мессенджером российского законодательства.

Пока неясно, являются ли текущие сбои следствием технических работ на стороне Telegram или это результат применения «технических средств противодействия угрозам» со стороны регулятора.

