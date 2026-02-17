В Госдуме оценили угрозу блокировки Telegram и призвали не верить слухам о дате, когда мессенджер перестанет работать

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал не поддаваться панике из-за распространившихся в Сети слухов о якобы полной блокировке Telegram в России с 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что сейчас важно сохранять спокойствие и объективно оценивать развитие ситуации. По его словам, администрация мессенджера уже сделала определенные шаги навстречу российским властям, однако впереди еще большой путь по выстраиванию прозрачной системы взаимодействия с регулятором. Немкин призвал судить о перспективах работы платформы, основываясь на реальных фактах, а не на слухах.

Депутат отметил, что Россия готова к диалогу с любыми интернет-площадками, но настаивает на неукоснительном соблюдении национального законодательства. Речь идет о защите личных данных пользователей, борьбе с мошенническими схемами и противодействии распространению экстремистского и террористического контента. Эти требования, по его словам, едины для всех участников рынка, и закон предусматривает поэтапные санкции для тех, кто их систематически игнорирует.

Поводом для обсуждения стала массовая блокировка Telegram более 235 тыс. каналов и групп всего за одни сутки. Немкин назвал этот шаг показательным, подчеркнув, что он продемонстрировал наличие у платформы технических возможностей для оперативной модерации контента. До этого в Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу. В Кремле, в свою очередь, выразили сожаление, что ситуация дошла до ограничительных мер, но подчеркнули, что действия регулятора осуществляются строго в рамках закона.