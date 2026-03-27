Тележка на дереве, привет из Челябинска: жители Краснознаменска гадают, кто и зачем создал «арт-объект» во дворе

Жители Краснознаменска обсуждают необычную инсталляцию, появившуюся в одном из городских дворов: неизвестные закрепили на ветках дерева металлическую тележку из супермаркета. Фотографии арт-объекта разлетелись по местным пабликам, а пользователи в комментариях окрестили находку «суровой челябинской кормушкой». Об этом пишет REGIONS.

Версии происхождения конструкции выдвигаются разные — от хулиганской выходки подростков до своеобразного способа привлечь внимание к вопросам благоустройства. Однако у такого творчества могут быть юридические последствия, предупредил юрист Сергей Самсонов.

По словам специалиста, если тележка принадлежит конкретному магазину, ее самовольное перемещение и использование могут квалифицировать как хищение или порчу чужого имущества. Кроме того, размещение посторонних предметов во дворе без согласования с управляющей компанией нарушает региональные правила благоустройства. Впрочем, юрист добавил, что при отсутствии материального ущерба правоохранители могут ограничиться предупреждением.

В администрации Краснознаменска пообещали разобраться в ситуации и организовать демонтаж конструкции. Пока же тележка остается на ветвях, а местные жители продолжают пополнять соцсетей альбомы снимками нового «символа» дворового ландшафта.

