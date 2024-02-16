В МИДе прокомментировали реакцию Запада на смерть Навального*

По словам Захаровой, страны Запада отреагировали на произошедшее в колонии №3 поселка Харпа «саморазоблачительно моментально». Страны НАТО активно высказывали доводы и выводы о причинах смерти оппозиционера, к слову, даже раньше проведенных экспертиз.

Захарова резюмировала: пока еще нет результатов судмедэкспертизы, страны Запада уже подготовили собственные выводы о смерти российского оппозиционера. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки. Он почти сразу упал без сознания, а медики лишь констатировали его смерть. По-прежнему СМИ пишут о том, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, читайте в материале.

* признан в России террористом и экстремистом