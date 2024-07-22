Tesla начнет массово производить человекоподобных роботов

В 2025 году на Tesla появятся человекоподобные роботы для внутренних работ, а уже в 2026 году должно начаться их массовое производство. Об этом глава компании Илон Маск заявил на своей официальной странице в соцсети X.

В своем обращении он уточнил, что для внутреннего использования будет выпущена небольшая партия роботов, а массовое производство рассчитано на корпоративных клиентов.

Известно, что технику оснастят искусственным интеллектом, а также различными датчиками, которые используются в автомобилях компании. На месте человеческого лица окажется монитор, где будут транслироваться полезные сведения. По прогнозу Маска, в 2040-м году на Земле может быть около 1 миллиарда подобных роботов.

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