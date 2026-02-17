Тестовый полигон: челябинские инженеры ищут причины сбоев в калининградских троллейбусах

Новые троллейбусы «Синара», вышедшие на маршрут №2 в Калининграде, столкнулись с серьезными техническими проблемами, которые сити-менеджер Елена Дятлова назвала «детскими болезнями» импортозамещения. Об этом сообщает «Клопс».

После оперативного совещания 17 февраля глава администрации пояснила, что массовые сбои напрямую связаны с переходом на отечественные комплектующие в рамках обеспечения технологического суверенитета.

Основной проблемой стала уязвимость электроники перед калининградской погодой. Выяснилось, что при переходе с контактной сети на автономный ход элементы на крыше троллейбусов намокали, что приводило к коротким замыканиям и сбоям. Виновником оказался дефектный блок, поставляемый сторонним российским подрядчиком.

Сейчас в депо «Калининград-ГорТранса» работает делегация инженеров из Челябинска. Они анализируют работу узлов и решают вопрос о полной замене проблемных агрегатов во всей партии.

На время ремонта части машин маршрут «ДС Янтарный — онкоцентр» обслуживался автобусами ЛиАЗ. На данный момент найдено временное техническое решение, которое позволило вернуть большую часть троллейбусов на линию. Вся техника находится на гарантии, поэтому устранение недоработок ляжет на плечи производителя.

