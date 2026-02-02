The Guardian: после продажи американского подразделения TikTok столкнулся с кризисом

Первая неделя работы TikTok под новым американским руководством после сделки по продаже части подразделения обернулась для соцсети полномасштабным кризисом. Платформа столкнулась с техническим сбоем, обвинениями в цензуре и начала терять пользователей в пользу конкурентов. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает The Guardian, проблемы начались после снежной бури на востоке США, которая вывела из строя центры обработки данных Oracle, критически важные для работы TikTok. Это привело к массовым сбоям в загрузке видео. Многие пользователи, включая сенатора Калифорнии Скотта Винера и певицу Билли Айлиш, предположили, что соцсеть намеренно блокирует контент с критикой администрации Трампа и миграционной службы ICE. Компания долго молчала и лишь потом объяснила проблемы погодой.

Длительное отсутствие коммуникации и недоверие к новым владельцам привели к оттоку аудитории. Конкурент UpScrolled тем временем занял первое место по скачиваниям в американском App Store.

Ранее экс-участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров оказался в центре скандала из-за своего музыкального творчества.