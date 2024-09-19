The Jerusalem Post сообщает о начале Третьей ливанской войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары истребителями F-35 по Дир Кануну, Джнате, Фруну, Кусейру, Кабрихе, Хенни, Джеб Суиду и Мансури. По данным масс-медиа, эта воздушная операция в Ливане оказалась одной из самых крупных со времен Второй ливанской войны 2006 года.

Телеканал «12» также отмечает, что происходящее уже можно назвать началом Третьей ливанской войны. Глава «Хезболлы» Хассан Насралла согласился с этим утверждением. По его словам, ЦАХАЛ своими действиями объявил войну Ливану.

Основные удары с воздуха наносят по объектам группировки «Хезболла» и инфраструктуру. Большая часть атак происходит на юге.

Напомним, что в Ливане на днях взорвались пейджеры и телефоны. Пострадавшими стали 2,8 тысячи человек, погибшими — 37.

Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы заявили о предотвращении иранского заговора.