Цирроз и рак: разбираемся, почему не только алкоголь и жирная пища могут окончательно разрушить печень

Печень – это орган, выполняющий множество важных функций в нашем организме. Она фильтрует вредные вещества, вырабатывает желчь, помогает усвоению питательных веществ и многое другое. Однако она подвержена разрушительному воздействию внешних факторов.

Алкоголь является одним из основных врагов печени. Он содержит токсические вещества, которые орган старательно обрабатывает. При употреблении алкоголя в больших количествах печень не успевает справиться с его разложением, что приводит к образованию жировых отложений и воспалению. Длительное и чрезмерное потребление алкоголя может привести к хроническому заболеванию этого органа – циррозу.

«Также смертельную болезнь может спровоцировать потребление большого количества жирной пищи. Накопление жировых клеток приводит к развитию жирового гепатоза. А длительное нарушение ее функций грозит раком печени», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Опасны и сладкие напитки, содержащие большое количество сахара и искусственных добавок. БАДы и лекарства также могут вызвать проблемы с печенью. Их неконтролируемое потребление вызывает печеночные повреждения и нарушения ее функций.

Важно понимать, что печень не может бороться с негативными воздействиями алкоголя, жиров, сладких напитков, БАДов и лекарств бесконечно.

«Длительное или чрезмерное повреждение печени может привести к серьезным заболеваниям, которые могут быть фатальными», – заключила эксперт.

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