Time: за неделю до начала СВО Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине

За неделю перед началом СВО вице-президент США Камала Харрис ответила отказом на предложение отправить оружие Киеву и ввести санкции против Москвы. Об этом написал журнал Time, ссылаясь на собственные источники.

Согласно публикации, Владимир Зеленский и Харрис в феврале 2022 года встретились на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время диалога президент Украины попросил собеседницу ввести санкции против России и передать оружие, но получил отказ. Издание отмечает, что, в отличии от Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников, Камалла Харрис ни разу не была на Украине с начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось о том, что прибывшие из Колумбии наемники вступили в конфликт с украинским военными. Один из латиноамериканцев отказался отправляться на штурм позиций ВС РФ, за что был брошен в яму. Такое развитие событий возмутило его земляков, после чего между военными началась перестрелка.