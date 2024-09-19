Тяжело больной Брюс Уиллис может умереть до своего дня рождения
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Родственники актера Брюса Уиллиса переживают, что он не успеет отметить 70-й день рождения. Об этом пишет In Touch Weekly.
Из публикации следует, что болезнь сильно прогрессирует и «крепкий орешек» чувствует себя все хуже. В 2022 году медики выявили у Брюса Уиллиса лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, он завершил свою карьеру и стал больше времени проводить в кругу семьи и близких людей. 19 марта 2025 года актеру должно исполниться 70 лет.
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