TMZ: разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $101,5 тыс. коллекционеру из Техаса

Портал TMZ сообщает о том, что разбитая гитара Курта Кобейна продана на аукционе за 101,5 тыс. долларов. Купил ее коллекционер из Техаса.

Стало известно, что эту гитару музыкант разбил в 1992 году на концерте Nirvana в Европе, несмотря на то что музыкальный инструмент был восстановлен еще во время турне, Кобейн на нем уже не играл, и гитару получил один из членов команды, который работал с группой в те годы.

Минимальная цена лота составила 30 тыс. долларов, во время аукциона было сделано 11 ставок на лот. В итоге гитару, чью подлинность подтвердил гитарный техник Джон Дункан, купил коллекционер из Техаса за 101,5 тыс. долларов.

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