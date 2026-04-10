Токсичный кулич: главные ошибки хранения пасхальной выпечки, которые отправляют в больницу

Пасха позади, а куличи еще стоят на столах. И часто случается так: на третий день праздничная выпечка превращается в сухарь или, того хуже, покрывается зелеными пятнами. Выбросить жалко, а есть страшно. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко рассказала REGIONS , как хранить кулич, чтобы он оставался мягким и безопасным как можно дольше, и когда его лучше отправить в мусорное ведро без сожалений.

Кулич — не обычный хлеб. Сдоба с большим количеством яиц, масла и сахара делает его капризным в хранении. Черствение — это кристаллизация крахмала, а плесень — грибок, который любит тепло и влажность. Сладкий, влажный внутри, с пористой структурой кулич — идеальная среда для его размножения. Основные враги выпечки, по словам эксперта, — воздух и неправильная температура. На воздухе кулич сохнет, в тепле и сырости — плесневеет, в холодильнике черствеет быстрее, если его неправильно упаковать.

Самая частая ошибка — убирать кулич на хранение теплым. Внутри продолжает испаряться влага, в закрытой упаковке образуется конденсат, а это идеальная среда для плесени. Перед упаковкой выпечка должна полностью остыть в течение 3–4 часов при комнатной температуре. Не стоит ставить теплый кулич в холодильник или полиэтиленовый пакет — он отсыреет и заплесневеет. Лучше оставить его на столе под чистым полотенцем.

Если планируется съесть кулич за 2–3 дня, его можно хранить при комнатной температуре, но не в полиэтилене. Полиэтилен не пропускает воздух, из-за чего выпечка быстро отсыревает, а затем покрывается грибком. Лучше использовать бумажный пакет, пергамент, хлопчатобумажное полотенце или марлю в несколько слоев. Так кулич будет дышать, но не пересохнет. Идеальные условия — 20–22 градуса в сухом темном месте.

Если куличей много и их планируется есть дольше 3–4 дней, место — в холодильнике. Но просто положить на полку нельзя — там выпечка черствеет быстрее. Нужно создать защитную оболочку: сначала завернуть в бумажное полотенце или пергамент, затем положить в герметичный контейнер или затянуть пищевой пленкой. Бумага впитает лишнюю влагу, а пленка не даст выветриваться. В таком виде кулич хранится до 7–10 дней.

Сохранить освященный кулич на месяц и дольше поможет морозилка. Полностью остывшую выпечку плотно заворачивают в пищевую пленку в два слоя, а сверху — в фольгу или герметичный пакет, чтобы не впитались запахи. Замораживать можно целиком или нарезанным кусочками. Срок хранения — до 3–4 месяцев. Размораживать нужно при комнатной температуре, не снимая упаковку, чтобы избежать резкого перепада влажности.

Врач перечисляет распространенные ошибки. Не стоит хранить кулич рядом с овощами и фруктами — они выделяют этилен, ускоряющий черствение. Нельзя ставить выпечку на солнце или у батареи: тепло и свет ускоряют процессы старения. Не следует хранить разные куличи в одной упаковке, если у них разная влажность — более влажный испортит более сухой. Не нужно отрезать кулич заранее: лучше отрезать по кусочку по мере необходимости, а место среза прикрывать бумагой.

Даже при правильном хранении кулич может испортиться. Тревожные сигналы: появление плесени (зеленых, черных или белых пятен), кислый или затхлый запах (даже если плесени не видно), изменение цвета мякиша (серый или желтоватый оттенок), слизистая или липкая поверхность (признак бактериального разложения).

«Плесень на куличе — это не шутка. Она может вызвать тяжелое отравление, аллергическую реакцию и даже поражение печени. Не рискуйте здоровьем. Если появились сомнения — лучше выбросить», — предупреждает Александра Куденко.

Даже если срезать заплесневевшую часть, споры грибка уже проникли глубоко в мякиш. Никакой реанимации в этом случае быть не может.

Если кулич просто зачерствел, выбрасывать не обязательно. Кусочки можно сбрызнуть водой и поставить в разогретую до 150 градусов духовку на 3–5 минут — они станут мягче. Из засохшего кулича получаются гренки, пудинг, панировочные сухари или крошка для посыпки запеканок. Также его можно смешать с творогом и сметаной. Но если появилась плесень, путь один — в мусорное ведро. Здоровье дороже.

Ранее сообщаось, что в Московском регионе цены на куличи снизились перед Пасхой. Впрочем, многие до сих пор обсуждают праздничную выпечку одной из сетей кондитерских: там умельцы создали кулич за 100 тысяч рублей. Это получило осуждение со стороны депутатов и священников.