Топтавший православный крест блогер извинился перед верующими

Блогер, который топтал православный крест, извинился перед христианами и попал под уголовное дело. Об этом пишет на своей официальной странице СК РФ.

Следователи также сообщают, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ «оскорбление чувств верующих». Фигурант допрашивается и в ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме того, по месту его жительства прошел обыск, где были изъяты предметы, имеющие значение для возбужденного уголовного дела.

Ранее мужчина уже публиковал видеозапись с извинениями заявив, что был спровоцирован на совершение данного поступка. С его же слов, стрим шел в течение полугода, а остановиться он почему-то не мог. Произошедшее россиянин также назвал провокацией, но в подробности вдаваться не стал.

Ранее мы писали о том, что митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательствах.