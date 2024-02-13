Торги на Мосбирже возобновили после небольшого перерыва

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновили после небольшого перерыва в первой половине дня 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости .

Сообщается, что после перерыва индекс Мосбиржи замедлил рост по сравнению с первой половиной дня, когда наступила пауза в торгах. На момент приостановки индекс прибавлял 0,19%, но после возобновления торгов повысился всего на 0,02%.

Приостановка торгов оказалась связана с ошибкой оборудования. Сообщается, что на основном сервере Московской биржи произошел сбой, который привел к приостановке торгов. Пауза продлилась чуть меньше двух часов. С 15.45 торги продолжились при этом с меньшим индексом.

Во время перерыва торги на остальных рынках проводились в обычном режиме. Ошибка не затронула операции на срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов.

Аналитики прогнозировали укрепление рубля в январе 2024 года. По мнению экспертов, к этому должны были привести нестабильность курсов доллара и евро и повышение цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.