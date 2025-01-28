Трамп оскорбил журналиста CNN и порадовался проблемам с рейтингами

Американский президент Дональд Трамп обрадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN и оскорбил репортера Джима Акосту. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что Трамп отреагировал на проблемы с рейтингами журналиста CNN словами, что это - «действительно хорошие новости». По словам Трампа, Джим Акоста является одним из самых нечестных репортеров в истории американской журналистики, и поэтому был переведен в другую смену из-за собственных плохих рейтингов.

Трамп добавил, что Акоста собирается уволиться, и он этому рад, резюмировав тем, что журналист – капитальный «лузер, который облажался».

Напомним, ранее суд заблокировал указ Дональда Трапа об ограничении права на гражданства по рождению.