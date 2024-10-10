Трамп пообещал не брать подоходный налог с живущих за пределами США американцев

Кандидат в президент США Дональд Трамп пообещал не брать подоходный налог с американцев, которые проживают в других странах мира. Об этом сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день граждане США, вне зависимости от места проживания, обязаны отправлять налоговые данные в налоговую, а некоторые экспатрианты и вовсе должны платить налоги на родине в дополнение к сборам в стране, где они живут.

«Я поддерживаю идею прекращения двойного налогообложения американцев за рубежом! Давайте вместе поставим Америку на первое место», – говорится в послании Трампа, который также призывает избирателей отдать голоса за республиканцев.

Как отмечает Bloomberg, чтобы инициатива вступила в силу, она должна быть одобрена конгрессом. Уточняется, что, если это решение в итоге примут, объемы бумажной работы уменьшатся, и, вероятно, сократятся налоговые счета для примерно 9 млн американцев, которые проживают за пределами США. До этого Дональд Трамп выступал за отмену налогов на чаевые, сверхурочные работы и пособия по соцобеспечению.

Ранее сообщалось о том, по какой причине Дональд Трамп отказался от дебатов с Камалой Харрис.