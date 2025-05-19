Трамп пообщался с Зеленским до разговора с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский пообщались по телефону. Об этом сообщил CNN, сославшись на информацию из администрации украинского президента.

По информации СМИ Украины, Трамп и Зеленский говорили о шагах, которые необходимо предпринять ради завершения продолжающейся военной конфронтации. Также утверждается, что собеседники договорились созвониться еще раз после того, как Трамп закончит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее появилась информация о том, что Путин отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом мирный план по Украине, разработанный США. Сообщалось, что он включал в себя 22 пункта, а при его формулировании учитывались позиции Украины и Европы.