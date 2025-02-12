Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Американский журналист Кристофер Миллер сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом Миллер написал в социальной сети X.

По словам журналиста, это произошло сразу после телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, диалог между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля. Во время общения лидеры государств затронули важные темы. Как следует из опубликованного на сайте Кремля сообщения, президенты обсуждали урегулирование противостояний на Украине и Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана, а также развитие отношений между Россией и США в экономической сфере.

Ранее сенатор Косачев заявил, что, судя по продолжительности состоявшегося диалога, он был содержательным и заложил основу для последующих контактов.