Трамп предложил погасить госдолг США криптовалютой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил выплатить государственный долг Соединенных Штатов в криптовалюте. Об этом пишет «ИноСМИ».

Во время общения с потенциальными избирателями и отвечая на поступивший из зала вопрос Трамп рассказал о большом будущем криптовалют и сообщил, что, возможно, с ее помощью удастся погасить госдолг Соединенных Штатов в 35 триллионов долларов.

Я вижу у криптовалют большое будущее, серьезно. Может, мы даже выплатим так госдолг в 35 триллионов долларов. Я подпишу бумажку, где будет написано: «$35 триллионов в крипте», и все — долга как не бывало! Вот так вот. Здорово же? Дональд Трамп 45-й президент США

При этом кандидат в следующие президенты Соединенных Штатов заявил о невозможности в нынешних реалиях сказать что-то наверняка.

Ранее сообщалось о том, что соратники Трампа обеспокоены его слишком вызывающим поведением.