Трамп раскрыл мнение Зеленского о мире на Украине

Президент США Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский не хотел установления мира на Украине, но теперь дал на него согласие. Как сообщило РИА Новости, об этом глава Штатов рассказал в Белом доме.

В своей речи Трамп заявил о сложностях с Украиной, а еще решил избегать имени и фамилии главы киевского режима.

«Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше», — сообщил лидер США.

Скандал между Трампом и Зеленским разразился в Белом доме 28 февраля, когда США и Украина собирались заключить договор о добыче полезных ископаемых. Словесный конфликт достиг своего пика, когда глава киевского режима просто был выгнан из Овального кабинета.

Ранее стало известно о том, что на следующей неделе Вашингтон и Киев проведут переговоры, касающиеся прекращения огня.