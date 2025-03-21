Трамп заявил о готовности оплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов оплатить всю сверхурочную работу астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора на Международной космической станции (МКС) .

По словам Трампа, он готов за свой счет оплатить всю сверхурочную работу, проделанную астронавтами на МКС.

По данным New York Times, NASA не стало выплачивать сверхурочные астронавтам, которые застряли на МКС. Из публикации следовало, что проезд, питание и проживание покорителей космоса оплачиваются, и, как другим федеральные служащим, в рабочих командировках им полагаются «суточные» в размере $5. В итоге плюсом к своей годовой заработной плате в размере порядка $152 тыс. астронавты должны получить порядка $1430 за 286 дней нахождения в космосе, сообщило РИА Новости.

Суни Уильямс и Бутч Уилмор первыми испытали новый корабль Boeing Starliner, прилетев на станцию 6 июня. Согласно плану, их миссия должна была продлиться порядка недели, но по причине выявленных при стыковке в работе двигателя проблем и последующей утечки гелия миссия затянулась. Только 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9 вернулся на Землю.

Ранее Трамп обвинил экс-президента США Байдена в том, что именно он в ответе за застрявших на орбите космонавтов.