Трамп заявил, что присутствие Зеленского на встречах по Украине не важно

Владимир Зеленский не обязательно должен присутствовать на встречах, касающихся мирного разрешения продолжающегося на Украине противостояния. Об этом лидер Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе интервью американскому телеканалу Fox News.

Комментируя последние события, президент Штатов напомнил о жалобе Зеленского на свое отсутствие на встрече в Эр-Рияде, где американский политик пытался выступить в роли посредника. Трамп напомнил, что на протяжении трех лет глава киевского режима проводил встречи с президентом (США), который в принципе не понимал свои действия.

«Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет», — выразил свою позицию глава Белого дома.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Зеленский не получал приглашения на встречу в Эр-Рияде, так как очень плохо показал себя в роли переговорщика.

«Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве», — сказал Трамп.

Президент США также напомнил о недавно состоявшейся поездке в Киев министра финансов Скотта Бессента, которому предстояло подписать с Зеленским договоренность по редкоземельным металлам. Состоявшуюся поездку Трамп назвал напрасной и опасной. Как отметил американский лидер, Бессент не смог встретиться с главой киевского режима вопреки готовности США заключить сделку.

Ранее стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался по телефону с советником президента США Майком Уолцем.