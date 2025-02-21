Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что по телефону пообщался с советником президента США Майком Уолцем. В своем телеграм-канале украинский чиновник также заявил о попытке Киева найти точки соприкосновения с позицией Вашингтона.

По словам Ермака, во время разговоров с Уолцем состоялся обмен мнениями касательно сближения позиций между Украиной и США. Кроме того, в ходе диалога представитель Киева подчеркнул значимость сохранения сотрудничества двух стран и поддержания между ними высокого уровня существующих взаимных связей.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и высказал ему упрек за отказ проводить голосование. При этом он заметил, что глава киевского режима не мог нормально выполнять даже работу комика.

Ранее на Украине анонсировали окончание «эпохи кровавого клоуна» и завершение продолжающегося противостояния.