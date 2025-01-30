Трамп заявил о контакте с РФ по поводу погибших в авиакатастрофе фигуристов

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью русских фигуристов в районе Вашингтона в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета.

По словам Трампа, которые передает РИА Новости, эта авиакатастрофа потрясла многих людей, в том числе и из стран, представители которых были на борту. На этом борту, уточнил Трамп, был российский контингент – талантливые люди, и ему очень жаль.

Также американский президент добавил, что находится «в контакте» с Россией по вопросам погибших граждан – их тела могут отправить в РФ в ближайшее время. При этом, Трамп отметил, что эту тему еще не обсуждал с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Яна Рудковская прокомментировала гибель в авиакатастрофе в США известных росси