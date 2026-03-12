Трансляции с крыш и чат с оператором: как новое приложение «Госуслуги.Дом» изменит контроль за капремонтом в Подмосковье

Жителям Подмосковья стала доступна функция онлайн-наблюдения за капитальным ремонтом их домов через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Новый сервис позволяет в режиме реального времени следить за ходом работ на фасаде и кровле, а также контролировать расходование средств. Об этом сообщает информационный портал REGIONS со ссылкой на портал Госуслуг.

Теперь пользователи из Московской области могут просматривать прямые трансляции с объектов капремонта, изучать фото- и видеоотчеты о завершенных этапах. Кроме того, в приложении отображается актуальная информация о состоянии специального счета и детализированные расходы по статьям.

Для собственников жилья также реализована возможность ознакомиться с перспективным планом ремонтных работ на ближайшие годы. При возникновении вопросов можно напрямую связаться с региональным оператором — Фондом капремонта Московской области, через встроенный чат.

Чтобы воспользоваться новыми опциями, достаточно авторизоваться в приложении «Госуслуги.Дом», выбрать в нем свой многоквартирный дом и подтвердить права собственности на квартиру в онлайн-режиме. Сервис призван сделать процесс капремонта более прозрачным и доступным для контроля со стороны жителей.

