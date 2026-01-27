Важная платная автомагистраль Алексеевское — Альметьевск в Татарстане снова оказалась перекрыта для всех видов транспорта. Решение о полном закрытии движения было принято Госавтоинспекцией республики в середине дня на фоне резкого ухудшения погодных условий. Сейчас проезд по трассе запрещен, и она будет открыта только после стабилизации обстановки.

Причиной экстренных мер стал комплекс опасных метеоявлений, обрушившихся на регион. По данным местного Гидрометцентра, в области наблюдаются сильная метель с видимостью менее двух километров и порывы ветра, достигающие 18 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что такая погодная картина, сопровождающаяся интенсивными снегопадами, гололедом и образованием заносов, сохранится на протяжении почти всей предстоящей недели. В связи с этим дорожные службы и полиция призывают жителей воздержаться от любых необязательных поездок.

Это уже не первый случай полной блокировки данной трассы в текущем зимнем сезоне. Аналогичные ограничения вводились менее месяца назад, в середине января, когда сначала был запрещен проезд грузовикам и автобусам, а затем и всем остальным транспортным средствам.

