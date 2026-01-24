Травма на производстве стала выгодной: сколько можно получить за больничный с 1 февраля

Максимальный размер выплаты по больничному листу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием в России будет увеличен. Соответствующее изменение начнет действовать с 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Согласно данным Социального фонда Российской Федерации, после индексации максимальная сумма такой выплаты составит 503 тысячи рублей. Ранее этот лимит находился на уровне 476 500 рублей. Таким образом, прирост составит 26 500 рублей.

Изменение является частью плановой индексации социальных выплат и страховых пособий, которая традиционно проводится в начале февраля. В текущем году коэффициент индексации установлен на уровне 5,6%. Помимо выплат за производственные травмы, повышение коснется более 40 видов пособий и компенсаций. В их числе материнский капитал, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также пособие по безработице. Индексация направлена на частичную компенсацию роста потребительских цен.

Ранее сообщалось, что супруги из Москвы подали в суд на СМИ за использование их фото в провокационном материале.