Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели четырех подростков

В Байкальске Иркутской области объявили трехдневный траур в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 27 по 28 мая в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Горный Байкал». Об этом сообщила администрация Байкальского городского поселения.

Ранее стало известно, что четверо подростков были зарезаны сверстником во время празднования дня рождения в одном из частных домов. Вскоре после трагедии злоумышленник устроил пожар, в результате которого погиб.

Как пишет Readovka, предварительно, детей убили во сне. Все присутствующие в доме учились в девятом классе в одной школе города. Всего, по информации родственников пострадавших, день рождения отмечала компания из 14 человек. Известно также, что в доме были спиртные напитки.

Один подросток, участвовавший в вечеринке, доставлен в больницу с ранами и ожогами. Он был прооперирован и сейчас находится в стабильном состоянии, еще троих пострадавших транспортируют в Иркутск для дальнейшего обследования и лечения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Следственные органы продолжает работу, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Глава города Василий Темгеневский выразил соболезнования семьям погибших и раненых. Он призвал жителей города воздержаться от распространения слухов и доверять только официальной информации. Также власти региона подготовили меры поддержки для пострадавших и их семей.

Ранее появилась версия о возможной расправе подростка над сверстниками в Байкальске.