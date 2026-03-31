Трехметровый исполин в Подмосковье: что известно о камне, который исполняет желания и дарует здоровье

В деревне Лызлово Рузского округа появился объект, о котором уже слагают легенды. Трехметровый валун весом более 50 тонн, найденный в песчаном карьере, перевезли к храму Иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Местные жители и паломники верят: камень помогает исполнять желания и исцеляет от недугов. Об этом пишет REGIONS.

По преданию, которое пересказывают прихожане, именно у этого камня в засушливый год молился основатель Саввино-Сторожевского монастыря. После его молитвы валун сдвинулся, и на этом месте забил источник. Со временем камень таинственно исчез, а теперь, как считают верующие, вернулся, чтобы вновь помогать людям.

Одна из жительниц Уваровки поделилась историей: у нее долго болели ноги из-за артрита и вен, но после того, как она приехала к камню, коснулась его ступнями и прочитала молитву, боль стала отступать. Другая паломница из Твери, Инга Волгина, рассказала, что долго не могла найти мужа, а у камня встретила своего будущего супруга — он тоже приехал просить помощи. По словам девушки, они оба сняли обувь, прикоснулись к валуну и молились.

Священнослужители предостерегают: приезжать к камню нужно не с потребительским настроем, а с верой в сердце. Важно уповать на милость Божию, а не просто желать получить заветное. Рядом с валуном обустроен источник со святой водой и купальня — каждый может набрать воды и совершить омовение.

