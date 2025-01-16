Российский президент подписал несколько указов, согласно которым три полка получают почетные наименования «гвардейский». Соответствующая информация была опубликована в четверг на портале правовой информации.

Согласно официальным данным, такие почетные наименования получил 10-й танковый полк, 39-й инженерно-саперный и 433-й мотострелковый за мужество, стойкость и героизм, которые были проявлены военными в боевых действиях по защите нашей Родины.

Эти новые указы вступают в силу с того момента, когда они официально были подписаны.

Напомним, ранее российская армия нанесла мощный удар по украинским цехам и аэродромам. Для этих целей использовались беспилотные летательные аппараты, а также и артиллерия.