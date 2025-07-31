Трое осуждены за гибель нижегородца в яме с кипятком

Трое сотрудников «Теплоэнерго» были осуждены за гибель нижегородца, провалившегося в яму с кипятком. Суд запретил им работать в сфере ЖКХ два года. Об этом сообщает ТАСС.

Технический директор, главный инженер и мастер участка «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде осуждены за халатность, приведшую к гибели местного жителя. Мужчина погиб, упав в яму с кипящей водой из-за прорвавшегося трубопровода.

Суд назначил виновным принудительные работы сроком на полтора года с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также им запретили занимать должности, связанные с эксплуатацией теплосетей, в течение двух лет.

Расследование показало, что подсудимые не следили за состоянием труб, что привело к сквозному повреждению и утечке кипятка. Вода размыла грунт, и на одном из участков образовался незаметный провал. В него и угодил 45-летний велосипедист. Мужчина скончался от обширных ожогов.

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