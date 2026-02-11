Тройная оплата за бытовой дискомфорт: Грузия перестала быть бюджетной жемчужиной для туристов из России

Интерес российских путешественников к Грузии начал стремительно снижаться на фоне резкого подорожания отдыха и системных проблем с качеством туристического сервиса. Об этом сообщает ИА Кулик.

За последние три года популярное направление утратило статус доступного региона, превратившись в дорогостоящую альтернативу европейским курортам. Основной причиной недовольства стал ценовой скачок: стоимость стандартных гостиничных номеров в Тбилиси сравнялась с расценками в Париже. При этом отдыхающие сообщают о неудовлетворительном состоянии номерного фонда, редкой смене белья и отсутствии современного ремонта в отелях. Популярные национальные блюда подорожали до уровня полноценных обедов без улучшения вкусовых характеристик.

Туристы сталкиваются с перебоями в подаче воды и электричества, низкой скоростью интернета даже в брендовых гостиницах и плохим состоянием дорожного полотна в провинциальных районах. Кроме того, фиксируется рост общего напряжения в городской среде и участившиеся случаи агрессии на улицах, что негативно сказывается на ощущении безопасности в вечернее время.

Специалисты объясняют рыночный перегрев массовым наплывом мигрантов и визитеров в 2022—2023 годах. Индустрия гостеприимства оказалась не готова к такой нагрузке, в результате чего спрос на направление начал падать из-за бытового дискомфорта.

