Зимний парадокс: между Калининградом и Гданьском стало больше автобусов при пустых границах

Февраль 2026 года преподнес неожиданные новости для жителей самого западного региона России: несмотря на традиционный зимний спад пассажиропотока, автобусное сообщение между Калининградом и Польшей было усилено. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

Автобусы отправляются из аэропорта Гданьска имени Леха Валенсы в 11:30 с остановкой на автовокзале, а обратно из Калининграда — в 19:15. Сейчас между регионом и Польшей ежедневно курсирует около десяти автобусов, и расширение парка в «мертвый сезон» выглядит необычно.

Эксперты связывают это с ситуацией на пунктах пропуска. В профильных сообществах отмечают, что очереди на границе практически исчезли, а досмотр проходит максимально быстро. Вероятно, перевозчики решили воспользоваться моментом, чтобы привлечь пассажиров, пользующихся авиахабом Гданьска. Поездка занимает около четырех часов, а цена билета составляет 4700 рублей. Напомним, что проезд доступен только лицам с гражданством или ВНЖ иностранных государств.

