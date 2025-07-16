Тропические ливни оставили россиян без автомобильных номеров

Сильные ливни в нескольких регионах России не только затопили дороги, но и лишили многих автовладельцев регистрационных номеров — теперь водители ищут их в соцсетях и на обочинах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Тропические дожди, обрушившиеся на Воронежскую, Московскую, Калужскую, Новосибирскую и Иркутскую области, превратили улицы в бурные потоки. Вода с такой силой била по машинам, что срывала номерные знаки. Теперь вдоль дорог появились стихийные «барахолки» — местные жители собирают вымытые на обочину номера, включая и желанные «блатные» комбинации. Автомобилисты активно обсуждают проблему в соцсетях, размещая фото потерянных номеров в надежде найти свои.

Ранее стало известно, что ливни в Москве побили 76-летний рекорд.