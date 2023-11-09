ЦАХАЛ сообщил, что удалось перехватить ракету из Йемена

В израильской армии сообщили о перехвате ракеты над Красным морем, которая была запущена из Йемена. Об этом пишет ТАСС 9 ноября.

Уточняется, что ракета была запущена из Йемена и направлена на Израиль, но ее перехватила система ПРО, таким образом не допусти проникновения объекта на территорию страны.

Другие подробности уточняются, неизвестно, есть ли пострадавшие или зафиксированы ли разрушения.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.