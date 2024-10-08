ЦАХАЛ установила флаг Израиля в поселке на юге Ливана

Военные Израиля установили флаг страны на холме в районе поселка Марун-ар-Рас, сообщает РИА Новости во вторник, 8 октября, ссылаясь на данные от местного телеканала.

Фактически, теперь ЦАХАЛ полностью контролирует данную деревню – именно из нее ранее были выпущены противотанковые ракеты как по поселениям, так и по кибуцам. Израильское СМИ отмечает, что водруженный над населенным пунктом флаг лишь подтверждает завершение зачистки населенного пункта от «Хезболлы».

Под оперативный контроль позиции «Хезболлы» были взяты элитной бригадой «Голани». Напомним, ранее сообщалось о планах Израиля начать наземное вторжение в Ливан еще на прошлой неделе.