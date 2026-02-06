Золотые квитанции в Костроме: почему счета за квартиры внезапно выросли до небес

Жители Костромы столкнулись с беспрецедентным ростом стоимости коммунальных услуг в начале года. Суммы в январских квитанциях за отопление и общедомовые нужды выросли почти наполовину, что вынуKo44дило горожан массово обращаться за помощью в надзорные органы. Об этом пишет Ko44.ru.

Январские морозы обернулись для костромичей настоящим финансовым испытанием. В социальных сетях и городских сообществах нарастает волна возмущения: люди делятся фотографиями платежных документов, цифры в которых кажутся нереальными. В одном из домов Заволжского района владельцы стандартной трехкомнатной квартиры получили счет, превышающий 17 тыс. руб. При этом в сумму даже не включен взнос за капитальный ремонт. Похожая ситуация наблюдается и в центральной части города. На проспекте Мира стоимость отопления подскочила сразу на 45% по сравнению с декабрем.

Жильцы малогабаритных квартир также не остались в стороне от проблемы. За скромную «однушку» площадью 33 квадратных метра некоторым приходится отдавать почти 7 тыс. руб. Горожане недоумевают, как даже с учетом холодной погоды начисления могли вырасти столь радикально. Многие отмечают, что текущие платежи значительно превышают расходы за аналогичный период прошлого года.

Региональная Государственная жилищная инспекция уже отреагировала на общественный резонанс. Представители ведомства пояснили, что для запуска официальной проверки правильности расчетов необходимо формальное основание. Жителям рекомендовали направлять письменные заявления через портал Госуслуг или систему ГИС ЖКХ. К обращению обязательно нужно приложить копии чеков, ответы от ресурсоснабжающих организаций и акты о возможных нарушениях качества предоставляемых услуг. Только после этого инспекторы смогут оценить законность действий поставщиков тепла и инициировать процедуру перерасчета.

