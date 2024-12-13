Центр Астаны на несколько часов остался без света

В центре столицы Казахстана Астане на несколько часов пропал свет, в том числе в жилых комплексах и административных здания, из-за кражи кабелей. Об этом пишет РИА Новости.

Так, на подстанции «Чубары» случилось отключение 10 Кв ячеек, по причине чего в работе ограничили три распределительных пункта. Свет пропал из-за кражи кабельной линии, а четыре бригады энергетиков заняты переключениями. Электричество отсутствует в 11 жилкомплексах, а еще здании местного МИД.

С места событий корреспондент информационного агентства передает, что частично электричество исчезло в районе, где находятся служебные здания местных властей.

Ранее сообщалось о том, что на границе России и Казахстана из-за обильных снегопадов скопилась пробка из примерно 500 большегрузов.